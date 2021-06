Vacunarse para evitar más variantes

Con las probabilidades en contra de que EE.UU. alcance el objetivo del 70% de los adultos al menos parcialmente vacunados para el 4 de julio –una meta establecida por el presidente Joe Biden– un experto en vacunas dijo que se está acabando el tiempo para adelantarse a la posible propagación de las variantes de covid-19.«Las vacunas son nuestra única salida», dijo el Dr. Paul Offit «A menos que vacunemos a un porcentaje significativo de la población antes de que llegue el invierno, se verá más propagación y la creación de más variantes, lo que sólo hará que esta tarea sea más difícil».El número de casos e infecciones de covid-19 ha disminuido, dijo Offit. Pero con cientos de personas muriendo y al menos 10.000 personas infectadas la mayoría de los días, las tasas aún son demasiado altas para evitar que la calma del verano se convierta en un aumento repentino del invierno, dijo.Los expertos han advertido que la continua propagación del virus podría conducir a variantes más numerosas, y potencialmente más transmisibles y peligrosas.EE.UU. ya ha visto aumentos repentinos de las variantes alfa y delta altamente transmisibles, mientras que la propagación de la variante gamma está creciendo en varios estados.Para lograr la inmunidad colectiva, o el punto en el que el virus no se puede propagar fácilmente dentro de la comunidad, los expertos han ofrecido estimaciones que requieren la inoculación mediante infección o vacunación de entre el 70 y el 85% de la población. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), solo el 53% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna.Y solo el 65% de los adultos ha recibido al menos una dosis.«Al principio de esto habrías pensado, sabiendo que las vacunas son nuestra única forma de combatir la pandemia, la parte más difícil habría sido descubrir cómo desarrollar estas vacunas», dijo Offit, un miembro clave del Comité Asesor de Vacunas de la FDA. «Lo más difícil es convencer a la gente de que lo consiga, lo cual es extraordinario».Las variantes deben alentar a las personas a vacunarse, dicen los expertosLa propagación de variantes no debe ser una preocupación para quienes están vacunados, dijo el Dr. Anthony Fauci a NPR, pero debe ser un incentivo para vacunarse.Los CDC elevaron la variante delta a la categoría de variante de preocupación esta semana. Fauci dijo que «la combinación de una mayor transmisibilidad y una mayor gravedad de la enfermedad, llevó a los CDC, de manera apropiada, a elevarla a variante de preocupación».Cuando se le preguntó qué tan preocupado estaba por la variante, Fauci respondió: «No me preocupan las personas que están vacunadas. Porque la buena noticia de todo esto, entre la gravedad de la situación con respecto a la variante, es que las vacunas funcionan bastante bien».Las personas que están vacunadas están protegidas, «lo cual es otra muy buena razón para alentar a las personas a que se vacunen porque si no se vacunan, corren el riesgo de infectarse con un virus que ahora se propaga más rápidamente y da una enfermedad más grave», dijo el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.Los expertos y los funcionarios están presionando a las personas que aún dudan en recibir las vacunas y ayudar a frenar la propagación.«¿Qué hacemos si un porcentaje crítico de esta población opta por no vacunarse y opta por permitir que este virus continúe propagándose, continúen haciéndose daño a sí mismos y a los demás y continúen creando variantes que se vuelven aún más contagiosas y aún más difíciles de contener?», dijo Offit.La protección de la vacuna podría durar un año, o mucho másAfortunadamente, la protección que ofrecen las vacunas parece ser muy fuerte, dijo Offit.«Aunque la inmunidad puede debilitarse para la protección contra una enfermedad leve o una infección asintomática o una enfermedad leve moderada, creo que la protección contra una enfermedad crítica probablemente será relativamente duradera, es decir, durante algunos años», dijo. «La llamada respuesta inmune celular inducida por estas vacunas parece ser excelente».Pero los expertos solo pueden confiar en seis meses de datos, ya que las vacunas son muy nuevas. Y los científicos aún no pueden decir con certeza cuánto durará la protección.Su durabilidad determinará si la población necesitará refuerzos, dijo Fauci.«Quiero enfatizar, por durabilidad, no quiero decir que las vacunas ahora no sean efectivas. Estamos hablando de la duración de la protección, que sabemos que es muy alta en este momento», dijo Fauci, quien también es asesor médico en jefe de Biden.Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) están observando si hay un aumento en las infecciones ‘disruptivas’ –definidas como infecciones en personas vacunadas– pero los científicos esperan reconocer la cuestión antes de que se convierta en un problema. Actualmente, los NIH están realizando ensayos clínicos de la vacuna de covid-19 con refuerzos contra las cepas originales, así como refuerzos que se dirigen a las variantes.Los expertos tendrán que vigilar las infecciones por covid-19 para determinar cuánto tiempo puede pasar la gente sin más inmunizaciones, dijo Fauci.«Eso podría ser un año, eso podría ser 18 meses, eso podría ser mucho más. Vamos a tener darle seguimiento y actuaremos de acuerdo con la información que obtengamos», dijo.