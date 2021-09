Vacunas de refuerzo contra covid-19 aún no son necesarias

Para la población general, según funcionarios de la FDA y otros científicos

Diversos expertos que revisaron los estudios sobre el rendimiento de las vacunas concluyeron que las inyecciones funcionan bien a pesar de la variante delta extra contagiosa, especialmente contra la enfermedad grave.La persona promedio todavía no necesita una vacuna de refuerzo de covid-19, según publicó el lunes un grupo internacional de científicos, incluidos dos importantes reguladores de EEUU en una revista científica. Los expertos revisaron los estudios sobre el rendimiento de las vacunas y concluyeron que las inyecciones funcionan bien a pesar de la variante delta extra contagiosa, especialmente contra la enfermedad grave.“Incluso en poblaciones con tasas de vacunación bastante altas, los no vacunados siguen siendo los principales impulsores de la transmisión” en esta etapa de la pandemia, concluyeron.Después de las revelaciones de intromisión política en la respuesta al coronavirus de la administración Donald Trump, el presidente Joe Biden ha prometido "seguir la ciencia". Pero la revisión plantea la pregunta de si su administración se está moviendo más rápido que los expertos.Los autores incluyen a dos importantes revisores de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos, los doctores Phil Krause y Marion Gruber, quienes recientemente anunciaron que dejarán el cargo este otoño.Entre los otros 16 autores se encuentran los principales investigadores de vacunas en EEUU, Gran Bretaña, Francia, Sudáfrica e India, además de científicos de la Organización Mundial de la Salud, que ya ha instado a una moratoria sobre los refuerzos hasta que los países pobres estén mejor vacunados.En Estados Unidos, la Casa Blanca ha comenzado a planificar refuerzos a finales de este mes, si tanto la FDA como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades están de acuerdo. Los asesores de la FDA sopesarán la evidencia sobre una inyección adicional de Pfizer el viernes en una reunión pública clave.EEUU ya ofrece una dosis adicional de las vacunas Pfizer o Moderna a personas con sistemas inmunitarios gravemente debilitados.Para la población en general, el debate se reduce a si se deben administrar refuerzos a pesar de que las vacunas todavía ofrecen una alta protección contra la enfermedad grave, posiblemente con la esperanza de bloquear las infecciones más leves entre los que están completamente vacunados.La semana pasada, la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, dijo que los nuevos datos mostraron que a medida que aumentaba el delta, los no vacunados tenían 4.5 veces más probabilidades de infectarse que los completamente vacunados, más de 10 veces más probabilidades de ser hospitalizados y 11 veces más probabilidades de morir. Aún así, los científicos del gobierno también están sopesando indicios de que la protección está disminuyendo entre los adultos mayores que fueron vacunados a principios del invierno pasado.Los autores del comentario del lunes informaron haber revisado estudios mundiales desde que la variante delta comenzó a aumentar, principalmente de vacunas estadounidenses y europeas. El equipo concluyó que " ninguno de estos estudios ha proporcionado evidencia creíble de una disminución sustancial de la protección contra enfermedades graves".Debido a que el cuerpo crea capas de inmunidad, las caídas graduales en los niveles de anticuerpos no necesariamente significan que la efectividad general está disminuyendo "y las reducciones en la eficacia de la vacuna contra la enfermedad leve no necesariamente predicen reducciones en la eficacia (generalmente más alta) contra la enfermedad grave", escribieron.Cuanto más se propaga el virus, más oportunidades tiene de convertirse en cepas que podrían escapar de las vacunas actuales. Los revisores de The Lancet sugieren que podría haber mayores ganancias al crear dosis de refuerzo que se ajusten mejor a las variantes circulantes, al igual que la vacuna contra la gripe se actualiza regularmente, que simplemente administrar dosis adicionales de la vacuna original.