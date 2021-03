variante peligrosa de covid-19 a punto de convertirse en dominante en EE.UU.

A los expertos les preocupa que algunos estadounidenses se estén relajando demasiado rápido, en un momento crítico en el que los peligros inminentes amenazan con aniquilar el progreso que Estados Unidos ha logrado en su batalla contra el covid-19.Al menos una docena de líderes estatales han aliviado las restricciones de covid-19 este mes, a menudo citando la mejora de las tendencias de casos y el aumento de las cifras de vacunación. Al mismo tiempo, los viajes aéreos están alcanzando récords en la era pandémica y las primeras multitudes de vacaciones de primavera han comenzado a llegar a Florida y otras regiones soleadas, mientras que los casos de una variante peligrosa van en aumento.La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) dijo que registró a más de 1,3 millones de personas en los aeropuertos el domingo, lo que significa que alrededor de 5,2 millones de viajeros volaron desde el jueves. Ese es el número más alto de personas que han viajado por aire durante cualquier otro período de cuatro días en la pandemia.En Florida, las vacaciones de primavera han comenzado a empacar las costas y algunos funcionarios de Miami Beach informan sobre multitudes y precauciones saliéndose de control.Es una combinación de todos esos factores, temen los funcionarios, lo que podría sentar las bases para otro pico.«Hemos visto imágenes de personas disfrutando de las festividades de las vacaciones de primavera, sin máscaras», dijo el lunes la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Dra. Rochelle Walensky. «Todo esto es en el contexto de 50.000 casos por día».Entonces, ¿es inevitable otro aumento repentino?«Podríamos ir en cualquier dirección», dijo el lunes a CNN la doctora de emergencias Leana Wen. «Lo que suceda ahora realmente depende de nosotros y si seguimos enmascarando y evitando las reuniones en interiores como deberíamos hasta el momento en que nos vacunamos».Una variante peligrosa dominará prontoLas medidas de seguridad serán especialmente cruciales ahora que están circulando múltiples variantes del virus, incluido la altamente contagiosa variante B.1.1.7 que se identificó por primera vez en el Reino Unido.Se proyecta que se convierta en la variante dominante en EE.UU. a finales de este mes o principios de abril, dijo Walensky el lunes.Hasta ahora se han encontrado casos de la variante B.1.1.7 en 48 estados, Puerto Rico y Washington, según datos de los CDC.«La forma en que se propagan las variantes es bajando la guardia», dijo el lunes a CNN el Dr. Richard Besser, exdirector interino de los CDC. «Al no usar máscaras, al no distanciarnos socialmente. Si podemos aguantar unos meses más, habrá suficientes vacunas para que cada adulto en Estados Unidos sea vacunado».«Entonces realmente podemos dejar de lado algunas de las restricciones vigentes. Pero si lo hacemos demasiado rápido, podríamos ver un aumento en los casos, podríamos ver un retroceso que está ocurriendo en muchos países europeos y que no tiene que ser el resultado aquí en Estados Unidos», agregó.Una investigación publicada la semana pasada sugirió que la variante estaba asociada con un riesgo estimado 64% mayor de morir por covid-19.Y otro estudio revisado por pares ha vinculado la variante a un mayor riesgo de muerte, según un artículo aceptado por la revista Nature. Esta vez, el riesgo de muerte por la variante se estimó alrededor de un 55% más alto que las cepas anteriores después de ajustar por una serie de factores como la edad, el sexo y el lugar y cuándo se realizaron las pruebas.Un análisis posterior en el estudio que tuvo en cuenta los resultados de las pruebas faltantes y potencialmente categorizadas incorrectamente encontró que el aumento general del riesgo de muerte puede ser algo mayor, alrededor del 61% más que las cepas anteriores.El estudio no estudió la vacunación ni pudo demostrar por qué la variante podría ser más mortal que las cepas anteriores.El número de vacunaciones diarias alcanzó niveles récordPero hay buenas noticias: las vacunas están aumentando y los expertos esperan que los estadounidenses puedan ver una apariencia de normalidad para el verano.Los datos actualizados por los CDC el lunes muestran que el país alcanzó un promedio de siete días de aproximadamente 2,4 millones de dosis de vacunas de covid-19 aplicadas por día, un nuevo récord.Eso ocurre cuando más estados expandieron sus requisitos de elegibilidad para las vacunas.En Mississippi, el gobernador, Tate Reeves, anunció el lunes que el estado abriría citas para todos los residentes mayores de 16 años a partir del martes.La vacuna de covid-19 de Pfizer es la única disponible para su uso por personas mayores de 16 años, mientras que las vacunas Moderna y Johnson & Johnson están restringidas a personas mayores de 18 años.«A partir de mañana, TODAS las nuevas citas estarán abiertas para TODOS los habitantes de Mississippi. Amigos, reciban su inyección ¡y volvamos a la normalidad!», escribió en Twitter.En Virginia Occidental, el gobernador, Jim Justice, amplió la lista de afecciones médicas preexistentes que hacen que los residentes sean elegibles para recibir una vacuna.«Estamos en trayectoria de descenso para poder hacer que nuestras vidas vuelvan a la normalidad, y eso es lo que queremos más que nada», dijo Justice.Hasta ahora, más de 71 millones de estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna de covid-19, según datos de los CDC. Más de 38 millones han sido completamente vacunados, aproximadamente el 11,5% de la población de EE.UU.La mayoría de los estadounidenses reciben su segunda dosis a tiempoAdemás, la mayoría de las personas que han recibido una primera dosis de la vacuna de covid-19 están recibiendo su segunda dosis a tiempo, según los primeros datos de los CDC.Pero los investigadores de los CDC advirtieron que los grupos iniciales priorizados para recibir la vacuna (trabajadores de la salud y residentes de centros de atención a largo plazo) han tenido fácil acceso a una segunda dosis a través de su lugar de trabajo o residencia.«A medida que se amplían los grupos prioritarios, la adherencia al intervalo de dosis recomendado podría disminuir», escribieron en el informe que se publicó el lunes.Para las vacunas de Pfizer y Moderna, se recomienda que las segundas dosis se apliquen 21 y 28 días después, respectivamente, pero los investigadores señalaron en su informe que se permiten hasta 42 días entre dosis, si es necesario.El informe incluye datos sobre más de 37 millones de personas que recibieron al menos su primera inyección entre el 14 de diciembre y el 14 de febrero.Entre los que habían recibido ambas dosis, los investigadores encontraron que el 95,6% recibió su segunda dosis dentro del intervalo de tiempo recomendado.Observaron que los eventos climáticos severos llevaron a desafíos de distribución y citas canceladas durante el tiempo del estudio y se necesitará más investigación para examinar la finalización de las segundas dosis durante un período de tiempo más largo.«El monitoreo continuo del estado de finalización de la serie en todas las jurisdicciones y por características demográficas es importante para garantizar la equidad en la aplicación de la vacuna y la cobertura de vacunación, especialmente a medida que los esfuerzos de vacunación se expanden a grupos de población adicionales», escribieron.