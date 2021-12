¿Vas a viajar?

Empuña esas maletas con paciencia y buen humor

La industria turística, que ha sido de las más afectadas por la pandemia, anticipaba un repunte este diciembre. Sin embargo, ómicron ha llegado para poner patas arriba los planes de miles de viajeros, incluso cuando todavía no hay certeza científica sobre su gravedad o la facilidad con que se propaga.“La incertidumbre está acabando con el sector de los viajes y con la confianza de la gente a la hora de reservar y viajar”, explicó Devi Sridhar, jefa del programa de salud pública mundial de la Universidad de Edimburgo, a Mark Landler corresponsal en Londres.Estados Unidos, por ejemplo, ha actualizado sus requisitos de viaje y ahora exige que los pasajeros que se dirigen al país presenten una prueba de antígenos realizada con un día de anticipación, lo que ha causado mucha ansiedad entre quienes tienen planes de viaje, pues se preguntan si lograrán conseguirla a tiempo.Los expertos dicen que, aunque la PCR sigue siendo más precisa, una prueba de antígenos hecha en las horas más cercanas al vuelo puede ayudar a prevenir la propagación del coronavirus y proteger a las personas más vulnerables.Pero las prioridades de los gobiernos y las políticas de salud pública no siempre se alinean con nuestros deseos y expectativas.“El desafío que enfrentan muchas personas es cómo priorizar diferentes consideraciones, como los beneficios para la salud mental de celebrar la Navidad con la familia o las ventajas profesionales que podría tener interactuar cara a cara a los colegas”, dijo en un reportaje Courtney Niebrzydowski, analista de riesgos de viaje de la Universidad de Denver. Ella anima a que los viajeros se hagan dos preguntas para tomar la decisión: ¿Es posible posponer este viaje? y ¿cuán flexible puedes ser?Niebrzydowski dice que crear un plan detallado de viaje, además, puede ayudar a sincerar nuestras ganas de viajar en estas fechas: una vez que hacemos un plan B y un presupuesto para sortear los inconvenientes, tendremos más claro cuánto deseamos aventurarnos a esa jungla salvaje que son los aeropuertos en estos días.Si estás decidido, entonces solo queda empuñar esas maletas con paciencia y buen humor. (Y hacer todo lo posible por no quitarte el cubrebocas hasta que llegues a tu destino).