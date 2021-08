VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MEDICINA VIRTUAL

¿Las ventajas de la "medicina virtual" son mayores que las desventajas?La medicina virtual es un tema de gran debate. Algunas personas de países sin regulaciones para productos de medicina a través de internet han muerto, algunas personas argumentan que medicina virtual tiene efectos negativos.Pero creo que hay más ventajas que las desventajas - la medicina virtual nos permite tener acceso universal a la salud. El considerar los peligrosos de medicina virtual esta importante, pero estos peligrosos pueden ser evitados. Por ejemplo, una persona argumenta que hay casos de muertes por medicamentos adquiridos a través de internet porque algunos paises, como Mexico no tienen un sistema de requlacion - no hay tip de control sanitario y falsos.Sin embargo, hay este problema pueden ser evitado. Un sistema de conexión entre los países del mundo, puede implementar regulaciones comunes pues empresas virtuales en países sin regulaciones (como México) pueden ser regulacado. Esta desventaja pueden ser resuelta.Además, la medicina virtual es buena porque le permite al mundo tener acceso universal a la salud. Por ejemplo, en Perú y Chile, hospitales rurales no tiene acceso a alguno saber médico o doctores especiales . Pero, entre tecnología virtual, tele-doctores de ciudades urbanas pueden ayudar estos hospitales rurales con su pacientes.En esta manera medicina virtual es una gran ventaja por aumentar la calidad de vivier para todo el mundo - especialmente lugares rurales en el Caribe. Además, el mercado de servicios de telemedicina a nivel mundial ha estado aumentando y continuará aumentando.Específicamente, el mercado de tele-hospitales se está beneficiando de medicina virtual entre ele-doctores y compartir información medicina. Además, esto demuestra que hay potencial económico para la sostenibilidad de medicina virtual confiable porque los hospitales son confiabls.Pues, esto es un gran ventaja porque muchas hospitales son beneficiado de medicina virtual. En conclusión, medicina virtual tiene más ventajas que lo desventajas. Los desventajas pueden ser resueltas con trabajo y la cooperación de todo el mundo.La Medicina virtual es un paso importante a un mundo de mejor calidad de vivir.