Verstappen 'gana' un GP de Bélgica que es opacado por la lluvia

La carrera en el Circuito de Spa-Francorchamps no se disputó y se dieron la mitad de los puntos.El Gran Premio de Bélgica no se pudo correr y la repartición de puntos se dio a la mitad con Max Verstappen como ganador de la carrera, mientras que George Russell y Lewis Hamilton completaron el podio.Hamilton seguirá como líder del campeonato de pilotos, pero será con menos diferencia 202,5 puntos por los 199,5 de Verstappen y en tercer lugar Landon Norris con 113 unidades conseguidas.El mexicano Sergio 'Checo' Pérez tuvo un accidente en la vuelta de calentamiento previo a la competencia, estaba descartada su participación, pero después de todo el aplazamiento, su coche fue reparado y giró en el lugar 20 desde el pit lane.Se pensaba en algún momento que la carrera iba a ser pospuesta para correrse hasta este lunes 30 de agosto, después de la intensa lluvia estuvo presente en el Circuito de Spa-Francorchamps durante todo el domingo, pero se estimaba peor clima en 24 horas.La Fórmula 1 determinó detener la carrera por las condiciones climatológicas, luego de que se intentó en dos ocasiones probar la pista con los pilotos durante algunos minutos. Primero fue a las 9:25 horas ET cuando se dieron un par de vueltas detrás del safety car y se determinó lanzar bandera roja debido a que la mayoría se quejó que no veía nada en la pista.Fueron casi tres horas de espera hasta que la FIA señaló que la carrera se iba a disputar a partir de las 12:17 ET, pero después de que se dieron tres vueltas, a baja velocidad y de nuevo con safety car, se detuvo de nuevo.La Fórmula 1 volvió a poner la bandera roja, esto después de que informara que tenía solo una hora para poder hacer la carrera y el tiempo seguía corriendo, sin que se notificara la cancelación, suspensión o postergación del GP de Bélgica