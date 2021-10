Verstappen y Hamilton descartan presión por ganar el título de F1

Ambos pilotos aseguran que se divertirán en el GP de Estados Unidos y esperan con ansías el de México, pues lo consideran especial.El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, y el inglés de Mercedes, Lewis Hamilton, pelearán por el título de la Fórmula 1 en la recta final de la temporada 2021. Ambos conductores hablaron previo al Gran Premio de Estados Unidos donde descartaron que estén presionados por llevarse la gloria.“Para mí es un gran sentimiento, puedo pelear por un título que no pude hacer en años pasados y vamos a ver qué pasa, pero hasta ahora es bueno para el deporte también”, dijo Verstappen en entrevista.Mientras que Hamilton comentó: “Me divierto, lo disfruto, tienes que disfrutar la experiencia y el trayecto y eso es lo que con la experiencia que tengo es lo que trato de hacer”.El GP de Estados Unidos se llevará a cabo este domingo en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. El siguiente objetivo será México, carrera que se celebrará el 7 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, la cual ambos esperan con ansías por todo lo que conlleva.“Amo México, muy emocionado de regresar, extraño estar ahí, mucha gente no lo sabe, pero voy tanto como pueda en la postemporada, a entrenar, voy a surfear, pero cuando voy a la carrera... los aficionados, muero por ver el estadio y ver a los aficionados, los sombreros, la gran comida y música. No puedo esperar, espero que la gente siga cuidándose en este momento difícil”, externó Hamilton.Verstappen reconoció que su español “no es muy bueno”, pero aprovechará que se correrá en tierras de su compañero, Sergio ‘Checo’ Pérez. “Para mí claro es emocionante regresar, hemos tenido buenos resultados ahí. Como equipo creo que podremos hacer un buen trabajo, es el Gran Premio en casa de Checo y eso obviamente te da un aliciente extra y definitivamente ansioso de regresar y ver a todos los fans y pasar tiempo en México, será bueno”, expresó.Verstappen detalló cómo es su relación con ‘Checo’ Pérez dentro y fuera de la pista. “Tenemos una muy buena amistad, obviamente lo conocía desde que estabas en otros equipos y claro que cuando te conviertes en compañero convives mucho más y nos divertimos mucho. No somos el tipo de personas que solo habla de Fórmula 1, hablamos de la vida y otras cosas afuera del deporte. Ha sido gran compañero dentro y fuera del circuito y estoy feliz que seguiremos el próximo año”, reveló.Max Verstappen lidera la tabla de posiciones de la F1 con 262.5 puntos luego de conseguir siete triunfos y 12 podios, mientras que Lewis Hamilton es segundo con 256.5 puntos gracias a cinco victorias y 11 podios.