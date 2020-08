Vestidos de verano que también puedes usar si hace frío





Silk Dress con blusa de manga larga

Los vestidos suaves con t-straps los puedes seguir usando en época de frío. Simplemente agrega una blusa de manga larga debajo. Suma botines y un cinturón para enmarcar tu silueta. Te encantará este look para salir a cenar.



Red Dress y botines

Las botas dan un estilo mucho más sofisticado, pero los botines y las combat boots con vestidos formales crean un look bastante moderno y chic. Lleva tu sexy vestido rojo con botines negros para crear un increíble contraste y llevar de día o de noche.



Vestido estampado y botines blancos

Los botines blancos son ideales para combinar con vestidos en color claro. Busca tus vestidos de verano cruzados de manga larga y en vez de combinar con sandalias agrega un par de botines blancos.



Midi Dress y chamarra de piel.

Nuestra combinación favorita ya que no importa de qué color sea tu vestido, siempre lo podrás combinar con una chamarra de piel y verte super cool sin pensar tanto en tu look. Opta por vestidos midi en color rojo, nude o neutros. Puedes sumar un cinturón a la cintura para enmarcar tu silueta y complementar tu outfit.



Vestido suelto con medias

Si tu prenda favorita de verano eran tus vestidos sueltos con tenis, agrega un par de medias coquetas y síguelos llevando en época de frío. Suma unas combat boots a tu look para un estilo casual, y un sombrero para verte más moderna.



Vestido tubo con botas

Los vestidos ajustados son más abrigaderos, así que te recomiendo que lo lleves de noche con una chaqueta de piel. Opta por un vestido negro o nude para lucir más chic.



Knitted Dress.

Los vestidos tipo suéter los puedes llevar en otoño con un par de botas largas dejando al descubierto un poco de piel. Esto balanceará tu look haciéndolo más sexy que en invierno. ¡Agrega un cinturón, sobre todo su tu suéter es oversize y listo!



Sweet blazer

Los blazers son el complemento perfecto para un look más formal, femenino y chic. Sobre todo, si quieres mantenerte un poco abrigada en clima lluvioso, pero no necesariamente frío. Lleva con tu vestido midi favorito y suma botines o mules tipo flat.



Cuando llegue la época de frío no significa que debas de guardar toda tu ropa de verano y sacar tu ropa de invierno, ¡NO, NO! Hoy te decimos cómo puedes usar esosOlvídate de las temporadas y dale mayor uso a la ropa de tu clóset.Los vestidos tejidos y mini los puedes combinar con tus botas preferidas de Dr. Martens para llevar por la tarde a cualquier lado. Es un look súper casual, sexy y extremadamente cómodo