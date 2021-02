Víctima de fraude de amor por internet

¡Hola mis queridos lectores! ¿Cómo están? Espero que bien, pero por favor no se olviden de vacunarse.Recibí una cartita de una víctima de un fraude de amor por internet y me pide que la publique para que no haya personas que las engañen como a ella.Después de la muerte de su esposo quedó muy triste, pasó el tiempo y una amiga le dijo que se inscribiera en una de agencia para conocer a alguien mediante la internet y así lo hizo.Conoció un tipo que “estaba” en Europa y por 6 meses se hablaban por internet. Se enamoraron, pero no se habían visto ni por fotografía ni Skype. Cuando ella se quería verlo siempre pasaba algo y no se podían ver.El tiempo pasó y él le dijo que venía a los Estados Unidos y por fin se iban a conocer. Ella lo fue a recibir al aeropuerto y él nunca llegó. Después de unos días él le habló y le dijo que en Londres le había sucedido un accidente. Le dijo si le podía mandar dinero y que se lo pagaría luego para ellos conocerse.Ella le mandó el dinero, pero el nunca llegó, no le contestaba sus llamadas. Pasaron los días y muy triste se dio cuenta del engaño. Ella le mandó 10,000 dólares. Imagínate, ella no supo reconocer las señales de peligro. Para navegar por la internet tienes que hacerlo con sitios que se encargan de ver estos engaños.Ente tipo nunca se dejó ver y sus correos no venían de España sino de África. Es muy importante que la persona con la que te comunicas en la red sea la persona que dice ser. lo mismo nunca uses la dirección donde vives.Ingresa los textos que recibes a Google para ver si aparecen en los lugares donde engañan a las personas. También nunca revele tu información personal a un desconocido. Jamás le envíes dinero a una persona que no conoces, hay muchas personas que se dedican a este caso de fraudes conquistan a la persona y luego las engañan. Ten cuidado, por favor. Dios te bendiga.Muchas gracias a mis lectores. Pueden escribirme a al Periódico Latino Querida Ceci, PO Box 522, Mauldin, SC 29662 ó a cmsanez177@gmail.com