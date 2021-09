Víctor Manuel Vucetich deja el cargo de entrenador de Chivas

A pesar de que consiguió una victoria ante Pachuca, no fue suficiente para mantenerse en el cargoA pesar de que Chivas se impuso por la mínima ante Pachuca, no fue suficiente para que Víctor Manuel Vucetich pudiera sostenerse en el cargo de entrenador, pues la directiva tomó la decisión de destituirlo a una semana del clásico contra América.El club, a través de un comunicado de prensa dio a conocer la decisión de que Vucetich no continuará al mando del rebaño sagrado, una petición que los aficionados venían pidiendo desde que las primeras jornadas por los malos resultados del equipo.“El Club Deportivo Guadalajara informa que a partir de hoy, el profesor Víctor Manuel Vucetich y su cuerpo técnico dejan de formar parte de la institución. Agradecemos el profesionalismo que mostraron durante los 13 meses que estuvieron al frente de nuestro equipo, tiempo en el que nos ayudaron a regresar a la fase final después de un periodo de ausencia”, se lee en parte del comunicado.Vucetich, al mando de Chivas, pudo regresar al equipo a la liguilla en dos ocasiones, en el Guard1anes 2020 en donde llegaron a las semifinales y en el Guard1anes 2021 que se quedó en el Repechaje.Tras 10 jornadas al cargo del rebaño en la presente temporada, Vucetich consiguió tres empates, cuatro empates y dos derrotas, ubicándose en la séptima posición de la tabla, sin embargo, el equipo nunca mostró un buen fútbol y por el contrario, se veía un conjunto sin ideas y con más dudas que certezas.