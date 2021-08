Victoria para Estados Unidos: las estrellas de la MLS vencieron a la Liga MX en penales

Las estrellas de la MLS se desquitaron de su caída en el desafío de habilidades de este martes llevándose el premio gordo: el MLS All-Star Game. El conjunto de figuras conformado por la Major League Soccer derrotó en penales (1-1, 3-2) a las estrellas de la Liga MX.El partido inició de forma accidentada por culpa del grito homofóbico, que se hizo presente en las gradas del Banc of California Stadium de Los Ángeles.Después de la detención, el juego tomó tiempo en ganar ritmo. Tras unos minutos de especulación, la Liga MX dio el primer golpe en el partido con un gol a la altura de un partido de estrellas.Jonathan “Cabecita” Rodríguez, después de ser el héroe en el desafío de habilidades dándole la victoria a la Liga MX, continuó su magnífico estado de forma con una anotación especial.Fue un golazo. La figura de Cruz Azul recibió un centro de Jorge Sánchez en el área: la bajó de pecho, se acomodó y la mandó a guardar con un disparo raso que no pudo detener el guardameta Pedro Gallese.El partido fue muy parejo. Ambos equipos gozaron de oportunidades de anotar y el empate era lo más justo. Y no tardó en llegar.En el segundo tiempo, al minuto 53′, el colombiano Jesús Murillo celebró en su casa -juega para LAFC- gracias a un anticipo perfecto luego de un tiro de esquinaHubo más de 10 cambios por equipo: 16 por parte del equipo de la MLS y 15 por parte de la Liga MX. Todos los convocados vieron minutos a excepción de Nahuel Guzmán, quien salió tocado del desafío de habilidades.Después del empate el marcador no se movió. El partido fue más ordenado de lo esperado, especialmente por tratarse de un Juego de Estrellas. Y tanto estudio entre los conjuntos nos llevó a la tanda de penales para determinar al vencedor de esta innovadora edición.En la definición, las estrellas de la MLS fueron más certeras: Damir Kreilach, Daniel Salloi y Ricardo Pepi fueron los anotadores. Por parte de la Liga MX marcaron Rubens Sambueza y Luis Romo.Un terrible cobro de Rogelio Funes Mori abrió la puerta de la victoria para la MLS.Luego, fue Erik Lira quien cobró incluso peor: su zapatazo mandó la pelota muy lejos de la arquería.La Liga MX falló por tercera vez consecutiva. Salvador Reyes, con un remate relativamente predecible, terminó de condenar a la liga mexicana.A pesar de los fallos de Eduard Atuesta y de Nani por parte de la MLS, el destino lo tenía en su pie Ricardo Pepi, quien a pesar de sus 18 años tuvo la valentía y la seguridad para sentenciar el All-Star Game.La MLS venció a la Liga MX. Y aunque los equipos de ambas escuadras estaban formados por figuras de numerosos países, en el papel la victoria es para Estados Unidos. Es una realidad que la MLS sale fortalecida en lo mediático luego de este evento.¿Contará como un 3-0 en este verano, considerando a la Concacaf Nations League y a la Copa Oro? Para muchos sí. Las batallas deportivas continuarán.