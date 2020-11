Viene el Altar Comunitario de Palmetto Luna Arts

El Altar Comunitario de Palmetto Luna Arts en Five Points se instalará del 1 de noviembre al 5 de noviembre.

Por Wilfredo LeonEl Altar Comunitario de Palmetto Luna Arts en Five Points se ha convertido en una tradición donde los miembros de la comunidad participan compartiendo una oración o traer un recuerdo para colocar en el altar como ofrenda por sus seres queridos perdidos.Iván Segura de Palmetto Luna Arts nos dice, “Debido a la pandemia, no realizaremos un festival este año. Sin embargo, por diez años consecutivos, se instalará el altar tradicional para que la gente de la comunidad participe en esta celebración tradicional”.Dentro de la compleja fusión de la cultura mexicana de tradiciones aztecas, mayas y españolas, la muerte es simplemente una parte del ciclo más amplio de la existencia.La celebración del Día de Muertos es el resultado de las antiguas veneraciones rituales y ofrendas a la diosa Mictecacihuatl ("Señora de los Muertos") para niños y adultos fallecidos, y el deseo de los españoles de acomodar estas festividades dentro de las celebraciones católicas de Todos los Santos 'Día y Día de los Difuntos'.El Día de Muertos es una tradición mexicana que honra a los que partieron a la otra vida antes que nosotros.“Para la gente de Nueva York, París o Londres," muerte "es una palabra que nunca se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, lo frecuenta, bromea, lo acaricia, duerme con él, lo festeja; es uno de sus juguetes favoritos y su amor más constante”. Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura de MéxicoEl Altar Comunitario de Palmetto Luna Arts en Five Points se instalará del 1 de noviembre al 5 de noviembre en la Fuente de Agua en Five Points ubicado en 728 Harden St, Columbia, SC 29205.El Festival del Día de la Muerte está organizado por Palmetto Luna Arts en colaboración con la Asociación de Comerciantes Five Points, Healing Icons, la Fundación Gaylord y Dorothy Donnelley y la Ciudad de Columbia.La misión de Palmetto Luna Arts es fomentar la comprensión de la cultura hispana / latina al promover la creación artística y brindar oportunidades de expresión cultural para la comunidad de Carolina del Sur.Para obtener más información sobre Palmetto Luna Arts, visite www.facebook.com/palmettoluna