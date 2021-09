Visa de Inversionista de Pequeña Empresa (E-2)

Por Daniel Christmann, Abogado de Inmigración

Dudas de InmigraciónLos Estados Unidos ha concretado tratados y establecido el visado E-2 que permite a los empresarios de dichos países trabajar en los EE.UU. en un negocio en el que hayan invertido.La visa E-2 es un visado de no inmigrante, mientras que las tarjetas de residencia ("green cards") son permanentes. Además, una tarjeta de residencia mediante inversión requiere una inversión de $500,000 o más dólares, mientras que una visa E-2 no tiene monto mínimo.El solicitante debe de ser ciudadano de un país como México, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay y España.El solicitante debe de venir a trabajar para una empresa que le pertenezca, o que un mínimo del 50% de la empresa le pertenezca a otro compatriota del mismo país de origen.El solicitante debe de ser propietario o empleado clave (ejecutivo, supervisor o alguien con capacidades esenciales) del negocio en Estados Unidos.El solicitante o la empresa deben de haber hecho una inversiónsubstancial en el negocio estadounidense. No hay un mínimo de inversión, pero el solicitante o la compañía debe de poner en riesgo capital o activos, tener como objetivo la obtención de ganancias y, que el importe de la inversión sea substancialmente relativo al tipo de negocio en cuestión.Además, esta empresa no puede ser el único apoyo económico del inversionista. El objetivo fundamental de la visa del tratado de inversionista es la de crear empleos para trabajadores estadounidenses.El solicitante debe de tener la intención de abandonar los EE.UU. cuando su negocio en este país se haya completado.Es probable que al solicitante se le pida que presente pruebas en el consulado estadounidense sobre sus eventuales planes para abandonar los Estados Unidos.