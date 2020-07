Dudas de Inmigración

Visado para trabajadores religiosos

El visado R-1 está es para personas que sean integrantes de una denominación religiosa legítima por lo menos dos años, y le han ofrecido trabajo en los EE.UU. para una filial de la misma organización religiosa.Los visados R-1 se pueden emitir para los miembros del clero y los trabajadores religiosos laicos. La estadía puede ser de 30 meses, hasta cinco años. Los requisitos son los mismos que para los trabajadores religiosos que solicitan tarjetas de residencias permanente.Un ministro es definido como una persona autorizada por una denominación religiosa reconocida para llevar a cabo actividades religiosas. El término no solo abarca ministros, sacerdotes y rabinos, sino también a los monjes Budistas salariados, oficiales del Ejército de Salvación, médicos y enfermeras de la Iglesia de la Ciencia Cristiana, y diáconos ordenados.El solicitante debe demostrar ser parte de la organización religiosa, como una licencia, un certificado de ordenación, u otro criterio que acredite que puede realizar culto religioso.La subcategoría de “otros trabajadores religiosos” abarca personas que se encuentran en una “vocación religiosa” o “ocupación religiosa” y que están autorizadas a desempeñar labores religiosas normales pero no son consideradas parte del clero.Entre ellos se incluye a cualquier persona que realice una función religiosa tradicional, por ejemplo, trabajadores litúrgicos, instructores religiosos, consejeros, cantores, catequistas, trabajadores de los hospitales,trabajadores de instituciones de salud, misioneros, traductores, organismos de radiodifusión, con fines religiosos.No incluye trabajadores que se desempeñen en funciones meramente no religiosa, por ejemplo, conserjes, técnicos de mantenimiento, personal administrativo, recaudadores de fondos, o incluso cantantes. Tampoco incluye voluntarios.