“Querida Ceci

Vivir con mis suegros ocasiona daños a mi vida

Hola mis queridos lectores, espero que se encuentren bien y disfrutando estos días. Cuídense y protéjanse del Coronavirus.Acabo de escribir una nota de desesperada a Teresa y me dice en su carta que se casó hace dos años y sus suegros viven con ellos. Ellos le dijeron que solo por unos meses y ya van dos años. Los suegros participan de todas las conversaciones, dan su opinión y que no tienen privacidad. Teresa quiere cocinarle a su esposo y su suegra le dice que ella le está haciendo un favor para que ella no cocine después que ella viene de su trabajo. ¿Teresa siente que no es la dueña de la casa y le gustaría que estén solos y poder sentirse mejor y no sabe qué hacer?¡Querida “desesperada” sé y comprendo cómo te sientes! Primero que nada, habla con tu esposo y con mucho cariño explícale como te sientes, que te gustaría expresarle todo el cariño que sientes por el pero que te sientes cohibida con la presencia de sus padres. Además, que es hora de que ustedes estén solos no solo por privacidad sino que como tú me dices estas esperando tu primer bebé y es una oportunidad de darle la buena nueva él se va a poner muy contento y dile que además tienes que hacer los preparativos del bebe, de cómo van a prepararse el cuarto del bebe los muebles etc, etc.Pueden ir con un consejero matrimonial y él le dirá lo mismo, necesitan estar solos como pareja. Además, hacer crecer y madurar la relación de una pareja ya sea las relaciones interpersonales, emocionales constructivas y la relación amorosa de una pareja.Hay muchas cosas que contemplar en un hogar situaciones y circunstancias que en un hogar debe haber que solo la pareja debe contemplar como también problemas que en todo hogar existen, pero que con compresión, amor y dulzura se resuelven. Felicitaciones y que Dios bendiga tu familia.Mucha suerte que Dios los bendiga. Pueden escribirme a ”Querida Ceci” P.O. Box 522, Mauldin, SC. 29662 también a cmsanez177@gmail.comCuidense mucho los quiero a todos. Sigan cuidandose del Corona Virus.