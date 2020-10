Querida Ceci

Vivo hace 28 años con mi pareja y no quiere casarse conmigo

Como están mis queridos lectoras con este clima tan delicioso. Acabo de recibir esta cartita en la que “Calculadora” me dice que vive 28 años con su pareja y él no quiere casarse, no tienen hijos se llevan muy bien, pero de matrimonio no quiere saber nada.Respuesta: Calculadora, te voy a dar el mismo consejo que le di a otra persona, tu situación está un poco difícil, me dices en tu carta que tu estabas de acuerdo de vivir juntos sin casarse, pero también me dices que tu pensaste que a lo mejor el cambiaria de idea y al pasar el tiempo se casaría contigo.También no te puedo decir que si a lo mejor es casado ya que tú dices que lo tienes muy bien vigilado, que es imposible que tenga otra casa y pueda ser que viva con alguien, ya que él se pasa todo el tiempo contigo. Lo único que te puedo decir es que a lo mejor el piensa que no casarse, hace que la pareja dure más. Que lo más correcto es casarse para vivir de una vida de pareja. Y si lo desean, tener familia.A lo mejor no se puede casar contigo por alguna razón legal. Aquí se favorece el ser casado por razones de supervivencia como seguro de salud, y no te quedarías sin dinero y con muchas cosas que pagar COMO LOS GASTOS FUNERARIOS. La otra cosa que es conveniencia el estar casados sale un poco más barato el seguro de los automóviles.Me dices que ustedes estaban de acuerdo que tu no irías al país de él por razones de costumbres de su país me dices que la mujer se somete en todas las decisiones concerniente al hogar, a respetar que el marido en si toma todas las decisiones del hogar como también que ustedes estuvieron de acuerdo en cuestión de tener familia así que no te podría dar consejos en ese departamento, te deseo mucha suerte y que ojalá sigan siendo felices.Ante todo no de olviden de los consejos para no contagiarse del Coronavirus.Dios te bendiga, pueden escribirme a cmsanez177@gmail.com o al Latino PO Box 522. Mauldin, SC 29662