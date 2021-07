Vladimir Guerrero Jr. es la nueva imagen de la marca de Michael Jordan

El hijo del Salón de la Fama dominicano sigue en crecimiento deportivo y su carrera empieza a tener un trato de estrella a punta de batazos de vuelta completaLos contratos publicitarios empezaron a llegar para la sensación de la MLB. tras pactar con la marca depara ser su nueva imagen. De esta manera redondea una semana especial al asistir al Juego de Estrellas y convertirse en el más joven en ganar un MVP.El primera base de los Toronto Blue Jays se une a Jumpman 23 y formará parte de una constelación de estrellas que ya visten la marca como son: Russell Westbrook, Jayson Tatum, Zion Williamson, Manny Machado, entre otros.“Es una inspiración de una persona que luchó por su trabajo y cada día que entraba a la cancha era a dar lo mejor de él. Yo creo que tú ser parte de esa familia te hace sentir muy orgulloso”, dijo Guerrero sobre Jordan en la web de la marca.Lamenta no poder haber disfrutado a Michael Jordan en su etapa de jugador, pero reconoce que siempre lo admiró y veía sus videos. El ‘23’ es una inspiración para él y asegura que se parece a Jordan en su filosofía: “Competir y ganar”.Como ya lo hizo en el Juego de Estrellas en Colorado, le agradeció a su papá por todo el apoyo brindado para su formación como deportista y persona.“Es el mejor apoyo que he tenido. Algunas veces tuve duda de mí mismo y teniendo un padre y una familia que siempre me apoyó, siempre estuvo ahí para mí, siempre ha estado hoy en día todavía para mí yo creo que al tu tener una familia así eso es lo que te da la motivación de trabajar cada día, para salir a jugar cada día al terreno”, cerró el ‘Condecito’.