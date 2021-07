Vladimir Jr y Fernando Tatis están listos para el All Star Game de la MLB

El pelotero dominicano acumuló un total de 857,956 votos a favor, por lo que se convirtió en el gran favorito de la afición.Tatis llega a este juego con el slugging más alto para alguien de su posiciónEl infielder dominicano Vladimir Guerrero Jr tendrá acción en el próximo All Star Game de la MLB después de haber sido seleccionado como favorito por los aficionaos para aparecer en el gran Juego de las Estrellas 2021.El primera base está en camino a obtener el MVP de la Liga Americana, ya que lo que ha realizado para los Blue Jays ha sido sumamente significativo esta temporada.El pelotero dominicano acumuló un total de 857,956 votos a favor, por lo que se convirtió en el gran favorito de la afición.Hoy arranca el gran juego de la MLB y Vladimir robó todos los reflectores de los medios, mismos que se dieron cita para cuestionarle si su padre le había otorgado un consejo sobre cómo se vive un All Star Game.“Me dijo que lo disfruté, que trate de hacer las cosas bien y que lo disfrute al máximo “, indicó.Vladimir Guerrero Alvino, (padre de Vladimir Jr) consiguió grandes reconocimientos en su trayectoria como bateador designado, incluso llegó a adentrarse en el Salón de la Fama, ser MVP, consiguió disputar nueve veces el juego de All Star y ser considerado como uno de los mejores beisbolistas en la historia.Posteriormente en la entrevista se le pidió opinión respecto a su compañero Shohei Ohtani, mismo que será el abridor del juego. Esto mencionó el primera base: “Para mí es un fenómeno, nació con esa virtud de pichar y batear".El jugador de los Blue Jays de Toronto finalizó su entrevista señalando que el próximo All Star Game podría llegar a ser bueno o malo, pero que todo tendrá que esperar a que suceda.Por su parte, el campocorto dominicano Fernando Tatis Jr, se mantiene sumamente emocionado por disputar el Próximo Juego de Las Estrellas de la MLB después de haber sido seleccionado para representar al Equipo de la Liga Nacional.Tatis llega a este juego con el slugging más alto para alguien de su posición, mismo que se promedia en .656; esto no ocurría desde 1993, por lo que el dominicano de los Padres de San Diego fue seleccionado en el Lineup del Gran Juego.Fernando Tatis fue cuestionado acerca de como se visualiza en el Juego de las Estrellas, para lo que respondió lo siguiente: “Vengo a disfrutar, a compartir con cada jugador. Ojalá pueda tener una buena conversación con cada uno de ellos y Aprender un poco de cada talento y definitivamente disfrutar cuando este afuera “.Al finalizar su entrevista, Fernando mostró su gran humor ante las cámaras cuando le preguntaron el significado de las cadenas que portaba, para lo que entre risas anexó: “Son diferente tono de oro con diamante, simplemente es la frase del niño con el emoji del niño “.