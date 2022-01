Vuelo de American Airlines se regresa por pasajera que se negó a usar mascarilla

Una pasajera que se negó a usar mascarilla forzó a regresar al punto de partida a un avión de American Airlines que salió de Miami con destino a LondresUn vuelo de American Airlines desde Miami tuvo que dar vuelta el miércoles por la noche después de que una pasajera se negara a usar una mascarilla para prevenir contagio con COVID, informó la aerolínea.El vuelo 38 de American Airlines que se dirigía a Londres con 129 pasajeros a bordo, llevaba aproximadamente hora y media en el aire cuando tuvo que regresar a Miami.El avión aterrizó sin problemas en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde la policía recibió al vuelo, dijo la aerolínea. La policía dijo que la pasajera, que no fue arrestada, es una mujer de unos 40 años.“Agradecemos a nuestro equipo por su profesionalismo y pedimos disculpas a nuestros clientes por las molestias”, dijo American en un comunicado.La aerolínea informó quela decisión de regresar el vuelo se tomó porque no querían volar otras 7 horas con pasajeros disruptivos e incumplidores.Una pasajera dijo que estaba decepcionada. “Realmente no dijeron nada, y tampoco creo que les hayan dicho nada a los asistentes de vuelo porque dijeron que todo lo que podían decir era que hubo un incidente extremo con un pasajero y tuvieron que dar la vuelta”, dijo.La Administración Federal de Aviación ha informado de un “aumento inquietante” en la cantidad de incidentes que involucran a pasajeros indisciplinados. Hasta el martes, la agencia dijo que recibió 151 informes de pasajeros ingobernables en lo que va del año y 92 de ellos estaban relacionados con mascarillas.