vuelo relámpago de 11 minutos

El multimillonario logró realizar con éxito el primer viaje tripulado al espacio de su empresa Blue Origin. La nave es una combinación de cohete y cápsula totalmente autónoma. Bezos viajó acompañado de su hermano y otros dos tripulantes.El multimillonario empresario estadounidense Jeff Bezos, fundador de Amazon, y sus tres compañeros de tripulación lograron viajar con éxito este martes en un vuelo relámpago al espacio a bordo de la nave reutilizable New Shepard de Blue Origin, empresa de vuelos espaciales también fundada por Bezos.Tras su llegada a la Tierra, en un emplazamiento en el oeste de Texas, se pudo escuchar a un eufórico Bezos decir que era "el mejor día de todos".Y es que seguramente sufrieron más algunos espectadores que los propios astronautas. Cómodamente sentados y observando cada uno por su propia ventana el espacio exterior: así volaron los cuatro miembros de la tripulación durante los cerca de 11 minutos que duró la misión a bordo del New Shepard, llamado así en honor a Alan Shepard, el segundo humano y primer estadounidense en ir al espacio.En la retransmisión en directo se escucharon numerosos gritos de entusiasmo, en especial de la astronauta Mary Wallace Funk, una mujer de 82 años conocida como Wally que fue una pionera en la formación de astronautas pero nunca había salido al espacio a causa del ambiente sexista de la época.Bezos soltó un emocionado "¡Oh, Dios mío!" cuando le preguntaron sobre su primera reacción al vuelo. "Mis expectativas eran altas y se superaron drásticamente", aseguró. El empresario dijo que 'Gravedad cero' fue una "gran sorpresa" para él porque "se sentía muy normal". Lo llamó una "experiencia muy placentera".Wally Funk, ahora es la persona de mayor edad en viajar al espacio, dijo que se sintió "genial" durante el vuelo espacial de Blue Origin. "He estado esperando mucho tiempo para finalmente lograrlo, y he hecho mucho entrenamiento de astronautas en todo el mundo, Rusia, Estados Unidos, y siempre pude vencer a los muchachos en lo que estaban haciendo porque siempre estaba más fuerte y siempre he hecho todo por mi cuenta ", dijo.El vuelo alcanzó una altitud de 62 millas y la tripulación tuvo unos cuatro minutos de ingravidez antes de volver a atarse a sus asientos para la reentrada y aterrizar en Texas sólo 11 minutos escasos después del despegue.La nave es una combinación de cohete y cápsula de 60 pies de altura, totalmente autónoma, por lo que los astronautas no tenían más responsabilidad que disfrutar de la experiencia. Esta nave, y el éxito de la misión abren paso a los planes de Bezos de un futuro próximo de un mercado de turismo espacial.El lanzamiento, que marca un hito en la moderna carrera espacial comercial, se produce en el 52 aniversario del alunizaje de Neil Armstrong y Buzz Aldrin en 1969, aunque el panorama espacial ha evolucionado a pasos agigantados desde entonces, ya que los multimillonarios se han convertido en protagonistas de la nueva carrera hacia el cosmos.Este es el segundo vuelo espacial turístico de este mes. El 11 de julio, Richard Branson llegó al borde del espacio en un vuelo de Virgin Galactic. El multimillonario se convirtió por poco en la primera persona en volar en una nave espacial de su propiedad, superando a Bezos por cuestión de días.