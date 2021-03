Vuelve la música en vivo al centro de Greenville

Por Wilfredo LeonLa música en vivo regresa al centro de Greenville el 7 de abril con Greenville Heritage Sound Check presentado por Pepsi Zero Sugar.El ciclo de conciertos socialmente distanciados se realizará los miércoles de 6 a 9 p.m. Del 7 de abril al 29 de septiembre en el Anfiteatro del Centro de Paz. El espacio será limitado y se requerirán reservaciones.El costo de admisión será de $10 por un T-Mobile Safe Space Pod, que puede acomodar hasta cuatro personas. También estará disponible el servicio de entrega de bebidas. No se permitirán refrigeradores, tiendas de campaña ni bebidas al aire libre, pero se recomienda a los invitados al evento que traigan sillas y / o mantas para usar en las cápsulas. No se permitirán mascotas en el sitio del evento.La Ciudad seguirá las pautas establecidas por los funcionarios de salud pública estatales y federales con respecto al distanciamiento social y el saneamiento, incluido el espaciado de las cápsulas a seis pies de distancia y la instalación de estaciones de desinfección de manos en todo el sitio. También será necesario cubrirse la cara cuando no esté comiendo o bebiendo. Las personas que no pueden usar una cubierta facial pueden reservar una de las dos cápsulas especialmente designadas."Greenville Heritage FCU se complace en asociarse con la ciudad de Greenville para traer música en vivo al centro de una manera socialmente responsable", dijo Alan Berry, presidente / director ejecutivo de Greenville Heritage FCU. "Estamos orgullosos de ser el patrocinador principal de este evento único en su tipo y esperamos que se una a nosotros en el río Reedy durante 26 noches de música en vivo, con algunas de sus bandas locales y regionales favoritas".Los patrocinadores adicionales de Sound Check incluyen T-Mobile, Michelob Ultra, WYFF 4, Community Journals, Signatures Apparel y Entercom.Si bien la ciudad espera recuperar su popular serie de conciertos de los jueves y viernes por la noche, actualmente no hay fechas de inicio programadas. Las entradas para el concierto del 7 de abril ya están disponibles en GVLsoundcheck.com.El calendario de presentaciones es: jueves, April 9 - Brooks DixonViernes, April 10 - J-E-TJueves, April 16 – J. Stephens of Howl in the ValleyViernes, April 17 – Kami Ocean & the RhythmJueves, April 23 – Off the WallViernes, April 24 – Greenville Jazz CollectiveJueves, April 30 – Vilai HarringtonViernes, May 1 – Nathan Angelo Para consultas generales y entrevistas con los medios, comuníquese con Beth Brotherton, Directora de Comunicaciones, al 270-5545 o bbrotherton@greenvillesc.gov. Si tiene preguntas relacionadas con el evento, comuníquese con Tara Eaker, administradora del evento, al 467-6667 o teaker@greenvillesc.gov.