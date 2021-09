Wall Street registra su peor pérdida desde mayo

Hay temor a la inestabilidad en China y a lo que anuncie la Reserva Federal

La bolsa de valores de Wall Street en Nueva York registró una pronunciada caída este martes, en medio de la incertidumbre creada por problemas financieros en China y la especulación sobre la próxima decisión de la Reserva Federal, que podría anunciar un alto a sus políticas de estímulo por la pandemia de coronavirus.El índice industrial Dow Jones cayó 972 puntos en su momento más bajo, aunque al cierre a las 4 pm hora del Este se había recuperado ligeramente para alcanzar una pérdida de 614 puntos o 1.8%. El índice Standard and Poors 500 cayó 1.7%, registrando su peor pérdida desde mayo y el índice Nasdaq de empresas tecnológicas perdió un 2.2% de su valor.Detrás de las pérdidas masivas estuvo el fantasma de la posible quiebra de la gigante china de desarrollo inmobiliario Evergrande, que se acerca al colapso mientras trata desesperadamente de conseguir fondos para liquidar pasivos de un valor de 300,000 millones de dólares.Los inversionistas también han estado preocupados por la reunión del banco central estadounidense que se llevará a cabo esta semana, en la que darán a conocer sus proyecciones económicas para el país y revelarán cuántos de sus miembros están considerando aumentar la tasa de interés, lo que afectará directamente el costo de las hipotecas y otros préstamos bancarios.Desde inicios de la pandemia, la Reserva Federal ha mantenido una política de estímulo monetario con tasas de interés bajas que le han permitido a los bancos hacer préstamos a empresas e individuos a bajo costo.Sin embargo, ante las señales de que la economía se ha estado recuperando y los temores de que la inflación se salga de control, algunos analistas esperan que el banco central suba su tasa de interés, lo que enfriaría la economía.Al mismo tiempo, hay grandes temores en Washington D.C. por el límite de la deuda nacional que el Gobierno está a punto de sobrepasar.La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que, si el límite de la deuda pública no se aumenta, “habría una catástrofe económica. En cuestión de días, millones de estadounidenses estarían cortos de efectivo. Podríamos tener retrasos indefinidos en pagos cruciales. Alrededor de 50 millones de adultos mayores dejarían de recibir sus cheques del Seguro Social. Las tropas no tendrían paga. Y millones de familias que dependen del crédito fiscal por hijos podrían experimentar retrasos en sus cheques”.También cayeron las acciones de muchos de los principales bancos, así como las de la compañía Apple (2.5%) y el fabricante de microchips Nvidia (4.3%).