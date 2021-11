Washington pudo más que la magia de Tom Brady

Los Buccaneers interceptaron en dos ocasiones a Brady, quien mostró señales de desesperación en el partido jugado el domingo y Washington venció a la defensa de Tampa BayEl mariscal de campo estelar Tom Brady volvió a perder la magia y fue interceptado en dos ocasiones por Washington, que venció el domingo 29-19 a los Buccaneers de Tampa Bay.Brady, desesperado, puso sus manos en las rodillas y miró hacia el campo después de su segunda interceptación en el primer cuarto.Las cosas empeoraron porque la defensa no pudo salir del campo al final del cuarto con la oportunidad de sacar a los campeones de su mal inicio.Brady fue interceptado dos veces en sus primeros seis pases, y los Buccaneers tuvieron una serie de 19 jugadas que mató el reloj y que selló el triunfo sorpresivo de Washington.Para los Buccaneers (3-6) de Brady es su segunda derrota consecutiva. El mariscal de campo al que varios jugadores de Washington se refirieren como el mejor, esta vez tuvo un mal juego nuevamente.Brady terminó con 23 de 34 pases para 220 yardas y dos pases de touchdown, pero lanzó dos interceptaciones, igual que durante la derrota en Nueva Orleans hace dos semanas.Las interceptaciones a Brady, una de las manos del novato Jaelon Darden y otro lanzamiento inexplicable que fue atrapado por el profundo de Washington Bobby McCain, desarticuló la mejor ofensiva anotadora y de pases de la NFL, que no tuvo touchdown en la primera mitad por quinta vez en las pasadas dos temporadas.Aturdido toda la tarde por la defensa de Washington, Brady se recuperó en la segunda mitad para lanzar pases de touchdown a Cameron Brate y Mike Evans.Pero la defensiva de Tampa Bay no pudo detener la ofensiva de Washington en la última serie que agotó el reloj. Rivera estuvo a la altura de su apodo de “Riverboat Ron” al ir por el cuarto y gol desde la yarda 1 de Tampa Bay con 31 segundos para el final, y la segunda carrera de touchdown del día de Antonio Gibson puso fin al juego.Por Washington (3-6), su mariscal de campo Taylor Heinicke completó 26 de 32 pases para 256 yardas con un pase de anotación.Washington perdió al Novato Defensivo del Año de la NFL, Chase Young, por una lesión en la rodilla derecha en la primera mitad.Young pronunció un discurso de medio tiempo a sus compañeros de equipo y volvió a la línea de banda más tarde con muletas.