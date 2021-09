Weston McKennie apartado de la selección de EE.UU. por violar los protocolos sanitarios

Berhalter y los directivos de la federación han sido inflexibles a la hora de aplicar las normas y que todos deben cumplir y han enviado a McKennie de regreso a la JuventusEl entrenador de la selección de Estados Unidos, Gregg Berhalter, informó que la salida del mediocampista internacional Weston McKennie por haber violado los protocolos de salud y seguridad COVID-19 era la mejor decisión para todos de cara al bien común del equipo.Berhalter envió a McKennie de regreso a la Juventus antes del partido de clasificación para la Copa Mundial Qatar 2022 del miércoles contra Honduras, como ya había informado la Federación de Fútbol de Estados Unidos.La decisión se produce después de que McKennie fue suspendido para el partido contra Canadá que el equipo de las Barras y las Estrellas empató a uno, el pasado domingo. McKennie luego publicó en Instagram que su suspensión se debió a que violó los protocolos covid-19 del equipo.A pesar que McKennie se considera un jugador clave dentro del esquema de juego de la selección estadounidense, Berhalter y los directivos de la federación han sido inflexibles a la hora de aplicar las normas y que todos deben cumplir.“Weston regresará a Italia y no estará disponible para el partido contra Honduras debido a una violación de la política del equipo”, dijo Berhalter a través de un comunicado. “Hay grandes expectativas para aquellos que son parte de la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos, y para tener éxito es importante que todos en el grupo rindan cuentas”.El puesto de McKennie será ocupado por el volante de ataque de los San Jose Earthquakes, el joven Jackson Yueill.También se anunció de manera oficial que el defensa del FC Barcelona Sergino Dest ha sido descartado del partido contra Honduras tras sufrir un esguince de tobillo en la primera parte del encuentro frente a Panamá.Con el portero titular Zack Steffen positivo por covid-19 y el delantero Giovanni Reyna sufriendo una distensión en el tendón de la corva izquierda en el empate 0-0 contra El Salvador, Estados Unidos tendrá 23 jugadores disponibles para ser seleccionados el miércoles.La ausencia de McKennie se sentirá profundamente, pero Berhalter claramente pensó que no tenía más remedio que imponer más disciplina al centrocampista de la Juventus luego de su violación del protocolo del equipo.El comportamiento de McKennie fuera del campo ya le ha generado más problemas anteriormente al no seguir las normas que están establecidas.El pasado abril, fue suspendido por el entonces entrenador de la Juventus, Andrea Pirlo, después de que se descubrió que había organizado una fiesta que incluía a sus compañeros de la Juventus, el argentino Paulo Dybala y el brasileño Arthur Melo.También fue multado por la policía, dada que no tenía permiso para hacer ese tipo de reunión durante la pandemia del coronavirus.