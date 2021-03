WhatsApp incorpora las llamadas y videollamadas entre dos usuarios

Inicialmente solo están disponibles las llamadas y videollamadas individuales, y se espera que las grupales lleguen próximamente.

La compañía aseguró que en el futuro se ampliará esta función para incluir las llamadas de voz y vídeo en grupo.

WhatsApp ha incorporado las llamadas de voz y vídeo entre dos personas a su aplicación de escritorio, para que puedan comunicarse en una pantalla de mayor tamaño, una función que en el futuro se ampliará a las llamadas y videollamadas en grupo.El servicio de mensajería ha extendido su función de llamada y videollamada entre dos personas para que los usuarios puedan disponer de una pantalla más grande para ver mejor a sus contactos.Su incorporación a la ‘app’ de escritorio sigue a los trabajos realizados por la compañía para asegurarse de que funcionan en orientaciones vertical y horizontal y que aparecen en una ventana independiente redimensionable en el ordenador, y en primer plano.En la publicación compartida en su blog oficial, la compañía ha subrayado que las llamadas de voz y vídeo en WhatsApp, tanto si se realizan desde el teléfono móvil como desde el ordenador, están encriptadas de extremo a extremo, por lo que no puede oírlas ni verlas.Los mensajes, llamadas de voz y las videollamadas de WhatsApp son gratuitas desde el escritorio si el usuario tiene la app instalada en el ordenador y está conectado a la red WiFi.La compañía también ha asegurado que en el futuro se ampliará esta función para incluir las llamadas de voz y vídeo en grupo.Ten en cuenta que la función solo ha llegado a las aplicaciones de escritorio de Windows y Mac, de manera queSi te preguntas cómo hacer llamadas y videollamadas de WhatsApp en el ordenador, presta atención porque te lo explicamos paso a paso:-En primer lugar tienes que instalar WhatsApp Escritorio en tu PC-Arranca la aplicación para escritorio, entra en el chat individual de la persona a la que quieres llamar y haz clic en el icono de llamada de voz o videollamada.-Se abrirá una nueva ventana con todos los controles de la llamada, así como la imagen en caso de que se trate de una videollamada.-Cuando la llamada haya finalizado, lo único que tienes que hacer es colgar en el botón rojo.WhatsApp ha incorporado las llamadas 