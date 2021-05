Wings of the City crea controversia en Greenville

Personas objetan por estatua desnuda

La exhibición Wings of the City se ha visto envuelta en una controversia en Greenville, lo que provocó una avalancha de correos electrónicos a los funcionarios electos, comentarios apasionados en reuniones públicas, peticiones de duelo y una campaña de recaudación de fondos en línea.La exhibición presenta nueve esculturas de bronce del aclamado artista mexicano Jorge Marín que se colocaron en Falls Park y el Peace Center en abril. Los hombres con plumas y pico de las esculturas no están vestidos. Solo una de las figuras, una que se encuentra dentro del vestíbulo del Centro de Paz, parece anatómicamente correcta.Nadie en el Concejo Municipal de Greenville expresó reservas sobre el arte, ya que los funcionarios de la ciudad colaboraron con la Alianza Hispana para llevar la exhibición a la ciudad.Pero después de recibir quejas de los residentes que encuentran las esculturas indecentes, el comité de finanzas del Consejo del Condado votó 4-1 la semana pasada para rechazar una recomendación para proporcionar a la Alianza Hispana la subvención de $7,500. El dinero se usaría parapublicidad fuera del mercado para promover la exhibición Wings of the City.Una familia también se pronunció en contra de las esculturas en una reunión del Ayuntamiento de Greenville la semana pasada, y una mujer advirtió a los miembros del consejo que enfrentarían la ira de Dios si no quitaban la obra de arte y la destruían.Las esculturas Wings of the City en el centro de Greenville, una exhibición itinerante que ha sido motivo de orgullo para muchos y motivo de preocupación para algunos, provocó un amargo debate el martes por la noche cuando el Consejo del Condado de Greenville consideró una subvención de $7,500 para ayudar a la Alianza Hispana a promover el arte.Cuando todo se calmó, los miembros del consejo votaron para retrasar la adopción de medidas sobre 18 subvenciones relacionadas con el turismo por un total de $ 308.000, incluida la de la Alianza Hispana.Y ahora hay preguntas que podrían poner en peligro el dinero de los impuestos sobre el alojamiento para eventos populares como Artisphere y los Juegos Escoceses de Greenville.