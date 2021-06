Wings of the City recibe fondos para promoción

Después de todo, las controvertidas esculturas de Wings of the City en Greenville obtienen dinero promocionalLuego de que el Consejo del Condado de Greenville le quitó el apoyo de $7500 para promover la exhibición de arte Wings of the City, la Alianza Hispana está recibiendo apoyo financiero de una organización de arte y donantes en línea.El Consejo Metropolitano de las Artes anunció el jueves que donará a la Alianza Hispana una subvención de $3,500 para promover la exhibición Wings of the City, que consta de nueve estatuas de bronce colocadas en Falls Park y el Peace Center."Esta exhibición es una adición sobresaliente al panorama cultural de Greenville, y la Alianza Hispana es digna de elogio por sus esfuerzos para traer estas hermosas esculturas a nuestra ciudad", dijo Alan Ethridge, director ejecutivo del consejo, en un comunicado enviado por correo electrónico. "También es un privilegio de MAC".Mientras tanto, una recaudación de fondos en línea había recaudado $9,305 para la Alianza Hispana hasta el jueves por la tarde, más que su meta de los $7,500 que el Condado de Greenville dio y luego le quitó. Un total de 230 donantes habían hecho contribuciones.El consejo de las artes es una organización sin fines de lucro que ayuda a apoyar a las organizaciones artísticas del área. Anteriormente, el consejo otorgó a la Alianza Hispana una subvención de $ 3,000 para ayudar a llevar la exhibición Wings of the City a Greenville. La ciudad es el primer lugar al este del río Mississippi en albergar la exhibición itinerante del artista mexicano Jorge Marín.El Consejo del Condado votó 8 a 4 el martes a favor de rechazar la recomendación de un comité asesor de proporcionar a la Alianza Hispana una subvención de impuestos de alojamiento de $7,500. El dinero se habría utilizado para publicidad fuera del mercado para promover la exhibición Wings of the City.La decisión del consejo se produjo después de que algunos residentes presentaran quejas sobre las esculturas, describiéndolas como demoníacas y obscenas. a mayoría de los hombres con plumas y pico en las esculturas llevan taparrabos.La concejal del condado Liz Seman, dijo, "Estoy emocionado de saber que la gente está apoyando esta gran exhibición incluso cuando la mayoría de los miembros del consejo votaron en contra de la financiación".Nadie en el Concejo Municipal de Greenville expresó reservas sobre el arte ya que la ciudad colaboró con la Alianza Hispana para llevar la exhibición a la ciudad. El Ayuntamiento y la Comisión de Arte en dieron su apoyo unánime a la exibición. Y los patrocinadores de la exhibición y representantes del Carolina Foothills Garden Club, el Peace Center, VisitGreenvilleSC, Artisphere y la Comisión de Artes de Carolina del Sur expresaron un apoyo abrumador, dijo la portavoz del gobierno de la ciudad de Greenville, Beth Brotherton.