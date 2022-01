Xiomara Castro se convierte en la primera presidenta de Honduras:

Xiomara Castro, de 62 años, asumió el jueves la presidencia de Honduras y se convirtió en la primera mujer en dirigir el país, en medio de la algarabía de unas 40,000 personas que asistieron al Estadio Nacional de Tegucigalpa para presenciar el hecho histórico.“La presidencia de la República nunca ha sido asumida por una mujer en Honduras”, destacó la nueva gobernante en su discurso inaugural. “Han tenido que pasar 200 años desde que se proclamó nuestra independencia. Estamos rompiendo cadenas, estamos rompiendo tradiciones”, exclamó.“El Estado de Honduras ha sido hundido estos últimos 12 años y lo recibo en bancarrota”, aseguró Castro, tras reiterar su propuesta de refundar la nación en un estado socialista y democrático.Castro dijo que los esfuerzos durante su Gobierno se centrarán en cuatro sectores: educación, salud, seguridad y empleo.Castro ordenó que más de un millón de familias que viven en la extrema pobreza y que consumen menos de 150 kilowatts por mes no paguen energía. “La luz será gratis en sus hogares, no pagarán energía eléctrica”, dijo.También ordenó asignarle presupuesto a la secretaría de Educación para iniciar el año escolar con clases presenciales, asegurando la matrícula gratis, merienda escolar, vacunas y material de seguridad.“Educación como objetivos de suprema prioridad; desde mañana iniciamos el diálogo con los maestros para el retorno de nuestros niños a clases de forma presencial”, adelantó.Asimismo, dijo que junto a las Fuerzas Armadas velará por la protección del medio ambiente y que su Gobierno no permitirá más concesiones mineras, ni de explotación recursos naturales."No más concesiones en la explotación de nuestros ríos, cuencas hidrográficas y parques nacionales", sentenció.Exigió justicia para la ambientalista asesinada Berta Cáceres.Además, dijo que emitirá la ley de condena al golpe de Estado, la ley de condena a la reelección y la ley de amnistía para los presos políticos.“Seguridad no solo jurídica, sino que ciudadana, social, seguridad de que se puede hablar con libertad”, continuó diciendo.“No más silencio ante los feminicidios, no más sicariato, no más narcotráfico ni crimen organizado”, leyó, recordando su promesa de campaña.La presidenta de Honduras ha estado rodeada, durante su investidura, de líderes de izquierda latinoamericanos, así como del rey Felipe VI de España y la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris.Castro pasó de ser primera dama con su marido, el expresidente Manuel Zelaya –derrocado en 2009 por un golpe de Estado– a mandataria, y puso fin a más de un siglo de bipartidismo, entre los conservadores partidos Liberal y Nacional.