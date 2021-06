Ya salieron 2.8 millones de reembolsos

Para quienes no habían aprovechado una exención tributaria de la ayuda por desempleo

El paquete de estímulo más reciente eximió del pago de impuestos los primeros $10,200 recibidos en ayudas por desempleo el año pasado. Pero el plan fue aprobado cuando algunas personas habían presentado ya su declaración de impuestos sin reclamar esta exención tributaria que supone un alivio al bolsillo.El Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) envió ya 2.8 millones de cheques con los reembolsos para las personas que recibieron beneficios por desempleo en 2020 y habían presentado este año sus declaraciones de impuestos sin reclamar una exención tributaria de los primeros $10,200 brindada en el más reciente paquete de ayudas.Este alivio tributario solo aplica a las ayudas federales por desempleo brindadas el año pasado en medio del golpe económico de la pandemia del coronavirus, cuando de acuerdo a cifras oficiales cerca de 23 millones de trabajadores debieron recurrir a ellas. Muchos lo hicieron por primera vez, dado que los paquetes de alivio económico aprobados en el Congreso ampliaron estos beneficios para incluir a los trabajadores independientes."El IRS está enviando más de 2.8 millones de reembolsos esta semana a los contribuyentes que pagaron impuestos sobre el subsidio por desempleo que la nueva ley (el Plan de Rescate Estadounidense) ahora no considera como un ingreso", explicó el IRS en un comunicado."Hasta ahora, el IRS ha identificado 13 millones de contribuyentes elegibles para este ajuste. Algunos recibirán un reembolso, que serán enviados periódicamente, y a algunos se le aplicará esa porción que pagaron a los impuestos adeudados. Para algunos no habrá cambio", agregó.¿Qué contempla este alivio tributario?El alivio tributario por estos beneficios por desempleo tiene dos puntos clave: aplica únicamente hasta el límite de $10,200 estipulado en el Plan de Rescate Estadounidense ($20,400 en el caso de las parejas casadas que declaran impuestos de forma conjunta) y solo a los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado (Adjusted Gross Income, AGI) de $150,000 o menos en 2020.Los cálculos los hará el IRS, por lo que no es necesario que algunos presenten una declaración de impuestos enmendada. Si luego de revisar esas declaraciones la agencia determina que la persona pagó un monto superior al que le correspondía, es entonces que emitirá el reembolso o lo aplicará a cualquier deuda tributaria pendiente con esa agencia."El IRS enviará una notificación a los contribuyentes explicando las correcciones, (notificación) que deben esperar dentro de los 30 días de realizada la corrección", había dicho la agencia recientemente.La revisión se hará en dos pasos: primero las declaraciones de quienes presentaron de forma individual y luego las de las parejas casadas que lo hicieron de forma conjunta.Revisa bien: puede que seas elegible a más créditosLa agencia explicó que no es necesario que quienes son elegibles a esta exención por las ayudas por desempleo presenten una declaración enmendada. Sin embargo, es posible que algunas sí deban hacerlo si este nuevo cálculo las hace elegibles a otros créditos o deducciones tributarios federales que no fueron contemplados en su declaración inicial, dijo el IRS.Puede ser, por ejemplo, el caso del Crédito Tributario por Ingreso por Trabajo o Earned Income Tax Credit (EITC) en inglés. Es importante revisar bien si este es tu caso, porque ese crédito por trabajo ha sido 'potenciado' este año y, por ejemplo, una familia con al menos tres hijos puede recibir hasta $6,600. Así mismo puede alcanzar los $538 para los contribuyentes sin un hijo elegible. En esta nota te explicamos quiénes son elegibles."Las correcciones al Crédito Tributario por Ingreso por Trabajo (EITC) para las personas sin hijos elegibles y del 'crédito de recuperación de reembolso' (el que aplica a quienes no recibieron sus cheques de estímulo y eran elegibles) se harán de forma automática como parte de este proceso", dijo el IRS."Sin embargo, algunos contribuyentes pueden ser elegibles a ciertos créditos basados en los ingresos que no fueron reclamados en las declaraciones originales, como el EITC para sus hijos elegibles. Si ese es el caso, deben presentar una declaración de impuestos enmendada si sus ingresos brutos ajustados (lo que se conoce en inglés como adjusted gross income o AGI) los hacen elegibles a beneficios adicionales", agregó.