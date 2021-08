YouTube suspende la cuenta del senador Rand Paul por desinformación sobre mascarillas contra COVID-19

YouTube suspendió al senador republicano Rand Paul, de Kentucky, de subir contenido durante una semana, después de que publicó un video donde afirmaba que la mayoría de las mascarillas son ineficaces para combatir el COVID-19, lo que lo convierte en el segundo legislador republicano que es disciplinado por una plataforma de redes sociales por desinformación, en esta semana.Los expertos en salud pública han dicho que las mascarillas, incluso las de tela, con las que Paul se mostró especialmente preocupado, ofrecen protección contra la transmisión del COVID-19, que a su vez previenen la infección.Pero Paul afirmó en el video que “las mascarillas de tela no funcionan” y que la mayoría de las mascarillas de venta libre “no previenen la infección”, según YouTube, que afirmó que el video viola sus políticas contra la difusión de información médica errónea sobre el COVID-19.“Esto resultó en una primera suspensión del canal, lo que significa que no puede subir contenido durante una semana, según nuestra política de larga data de tres avisos”, dijo un portavoz de YouTube en un comunicado. “Aplicamos nuestras políticas de manera coherente en toda la plataforma, independientemente del orador o las opiniones políticas, y hacemos excepciones para los videos que tienen un contexto adicional, como opiniones compensatorias de las autoridades sanitarias locales”.Según YouTube, se eliminará el contenido que incluya afirmaciones de que las mascarillas no funcionan para evitar contraer o propagar COVID-19 con el fin de proteger a los usuarios de un contenido que representa un daño en el mundo real.Las mascarillas funcionan, de acuerdo con las recomendaciones casi unánimes de los expertos en salud pública.El martes, Twitter suspendió a la representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, durante siete días después de que publicó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), no debería dar la aprobación total a las vacunas contra el coronavirus y que las vacunas estaban “fallando”.En Twitter, Paul calificó su suspensión como “una insignia de honor” y culpó a los “cretinos de izquierda en YouTube”, mientras se vinculaba a un sitio alternativo para ver el video.El senador dijo en un comunicado que las empresas privadas tenían derecho a prohibirlo, pero que la decisión de YouTube era “una continuación de su compromiso de actuar en estrecha colaboración con el gobierno”.“Creo que este tipo de censura es muy peligrosa, increíblemente anti-libertad de expresión y verdaderamente anti-progreso de la ciencia, lo que implica escepticismo y argumentación para llegar a la verdad”, dijo.La semana pasada, YouTube eliminó de su canal una entrevista de Newsmax de ocho minutos en la que el senador Rand Paul dijo que “no tiene valor” usar mascarillas. Según la política de YouTube, la empresa emite una advertencia por una primera infracción, luego la suspensión de una semana es parte de su respuesta de “primer ataque” a una segunda infracción.La advertencia se eliminará de la cuenta de YouTube de Rand Paul después de 90 días si no hay más violaciones. Una segunda violación en los 90 días resultaría en una suspensión de dos semanas, y la cuenta en YouTube sería prohibida permanentemente después de una tercera violación de las políticas de contenido de la plataforma.