Zuckerberg responde al testimonio en el Senado

Y rechaza que Facebook anteponga sus intereses al bienestar de los usuarios

En una extensa publicación en su perfil de Facebook, Zuckerberg se defendió de las acusaciones de su ex empleada, Frances Haugen, quien dijo que la empresa ha privilegiado las ganancias sobre la regulación de mensajes de odio, noticias falsas o dañinos para los menores.La publicación, que también habla sobre el apagón que enfrentó la compañía entera (que también es propietaria de WhatsApp e Instagram) y lo califica como "uno de los más graves", dedica la mayor parte de su espacio a argumentar por qué, en su opinión, la imagen de Facebook que describe Hougen es "errónea"."Creo que la mayoría de nosotros [en Facebook] simplemente no reconocemos el retrato falso de la empresa que se está pintando [ante el Senado]", escribió.Zuckerberg dijo que la compañía era consciente del impacto que tiene entre los niños y dijo que, en lo personal, era una de sus prioridades. "He pasado mucho tiempo reflexionando sobre el tipo de experiencias que quiero que mis hijos y otros tengan en línea, y es muy importante para mí que todo lo que construimos sea seguro y bueno para los niños", afirmó.Sobre los llamados a que el Congreso legisle para regular el uso de las redes sociales, Zuckerberg afirmó que hay muchas cuestiones por responder y que el poder legislativo es "el procedimiento correcto" para tomar cartas en el asunto."Por ejemplo, ¿cuál es la edad adecuada para que los adolescentes puedan utilizar los servicios de Internet? ¿Cómo deberían los servicios en la red verificar las edades de las personas? ¿Y cómo deberían las empresas equilibrar la privacidad de los adolescentes al tiempo que permiten a los padres?", se preguntó.Finalmente, Zuckerberg se quejó de que el "buen trabajo" de la compañía fuese expuesto de forma errónea."Es frustrante ver que el buen trabajo que hacemos se describe erróneamente. [...] Cuando reflexiono sobre nuestro trabajo, pienso en el impacto real que tenemos en el mundo: las personas que ahora pueden mantenerse en contacto con sus seres queridos, crear oportunidades para mantenerse a sí mismos y encontrar una comunidad. Es por eso que miles de millones de personas aman nuestros productos", remató.Empleados de Facebook intentan desacreditar a la denuncianteHoras antes de que Zuckerberg difundiera su propia defensa, varios directivos de la empresa salieron en bloque a tratar de desacreditar a Haugen, y negaron que la empresa tome decisiones como ella lo describió frente al Senado de Estados Unidos.Haugen dijo ante los senadores que Facebook antepone sus beneficios a la seguridad de los usuarios y oculta que sus plataformas son nocivas para los menores, fomentan la división social y debilitan la democracia.En un comunicado, una de las directoras de Comunicación Política de Facebook, Lena Pietsch, expresó que desde la firma no están de acuerdo con la descripción que Haugen hizo ante el Senado y trató de desacreditar su versión al apuntar que la informante solo trabajó en Facebook durante dos años.“Solo trabajó en Facebook durante dos años; no tenía a ningún empleado a su cargo; jamás asistió a una reunión con altos directivos en la que se tomasen decisiones y ella misma testificó en más de seis ocasiones no haber trabajado en los temas de los que hablaba", indicó Pietsch.En Twitter, otro de los directores de Comunicación Política de la empresa, Andy Stone, señaló que Haugen "no trabajó en cuestiones de seguridad infantil ni en Instagram ni en investigación sobre estos temas" y que por tanto "no tiene conocimiento directo" de la cuestión.