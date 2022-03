La Administración Biden propone una nueva regla de "carga pública" contra inmigrantes

El Gobierno del presidente Joe Biden propone una nueva regla de "carga pública" que no castigará a inmigrantes que pidan ayudas sociales, como cupones de alimentos, pero sí aquellos que hagan uso de apoyos económicos de gobiernos locales, estatales y federalLa Administración del presidente Joe Biden publicó nuevos lineamientos de “carga pública”, los cuales se enfocan en aplicar algún tipo de castigo en procesos migratorios a no ciudadanos que soliciten apoyos en efectivo o utilicen ayudas médicos, por ejemplo, en forma constante.“El DHS propone que la regla no considere los beneficios que no son en efectivo, como los programas de asistencia alimentaria y nutricional”, indica la agencia.Se mencionan en ese rubro el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Programa de Seguro Médico para Niños, la mayoría de los beneficios de Medicaid, los beneficios de vivienda y bonos de transporte.“El DHS tampoco consideraría la asistencia por desastre recibida bajo la Ley Stafford; asistencia pandémica; beneficios recibidos a través de un crédito o deducción fiscal; o Seguro Social, pensiones del gobierno u otros beneficios ganados”, se agregó.La Administración Biden indica que los inmigrantes que soliciten la ‘green card’ podrían recibir alguna evaluación negativa si solicitan ayuda económica constante al Gobierno, incluyendo seguro médico durante un largo periodo.Las ayudas económicas que darían puntaje negativo a los inmigrantes son:– Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).– Asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos bajo el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).– Asistencia en efectivo estatal, tribal, territorial y local para el mantenimiento de ingresos.– La institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno (como con seguro médico).El secretario de seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, consideró la nueva propuesta como un gran avance y una visión alejada del plan de 2019 que pretendía imponer el expresidente Donald Trump.“Bajo esta regla propuesta, volveremos a la comprensión histórica del término ‘carga pública’ y las personas no serán penalizadas por tener que acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales”, dijo Mayorkas.Hay varios grupos de inmigrantes a quienes no aplicaría la nueva regla, como algunos peticionarios de asilo, refugio, víctimas de violencia doméstica, algunas personas con TPS, entre otros.La propuesta será publicada en el Registro Federal y tendrá un periodo de 60 días para comentarios públicos.