Niño de 12 años se suicida tras sufrir acoso psicológico.

Su familia pide a otros padres "enseñar a sus hijos a ser amables"

"Mi corazón está destrozado", dijo su mamá. "Pero dedicaré cada minuto a enseñar amabilidad en memoria de mi hijo". Una campaña con la etiqueta #DoitforDrayke (Háganlo por Drayke) busca fomentar que los más pequeños aprendan a no atacar o herir a otros."¿Qué podría causar que un niño de 12 años perdiera toda la esperanza en su corazón?", se preguntó el padre de Drayke Hardman, de 12 años, quien se quitó la vida hace pocos días tras ser víctima de bullying en su escuela del condado de Tooele, en Utah."¿Debería culparme a mí mismo? ¿O culpar al bully de mi niño dulce?", continuó Andy Hardman, refiriéndose al otro pequeño que desestabilizó psicológicamente a su hijo. "Culpo al sistema. ¡Culpo al hecho de que esos bullies existan! ¿Cómo existe tanto odio en este mundo que permitimos que nuestros niños hieran a otros niños?", se lee en el mensaje que compartió en Instagram acompañado de unas poderosas fotografías.Para él, la respuesta es simple: "Como nos atacamos entre nosotros, los niños aprenden que está bien, y eso les ayuda a llenar los vacíos que tienen por falta de confianza. Creen que eso los vuelve cool (...) Mi hijo nunca tendrá un futuro de ningún tipo por culpa de un niño cobarde. ¿Por qué lo trataba como no fuese un ser humano?".Su padre no es el único devastado con lo que ha ocurrido: toda su familia lo está, al igual que las miles de personas que han hecho eco de su historia al compartirla en redes sociales, con el fin de crear consciencia sobre las peligrosas y mortales consecuencias que puede tener el bullying.Su mamá, Samie, llamó la atención sobre el hecho de que su hijo llevaba aproximadamente un año siendo víctima de insultos y ataques psicológicos en su colegio. "Mi niño guapo estaba peleando una batalla y ni siquiera yo pude salvarlo", escribió en un tributo. "Es real, es silencioso y no hay nada, absolutamente nada, que puedas hacer como padre para alejar este hondo sufrimiento".Ambos se han dedicado estos últimos días a enviarle un mensaje a otros padres, para que se aseguren de que sus hijos sean amables y empáticos con sus compañeros, pese a las diferencias. Todo como parte de la campaña #DoitforDrayke(Háganlo por Drayke)."Conocer a mi hijo era quererlo. Su personalidad ocurrente y esos ojos azules conquistaban al mundo. Mi pequeño conoció el amor de sus padres y hermanas todos los días de su vida", añadió su mamá.Tanto ella como su esposo intentaron proteger a Drayke del acoso psicológico, contactando a la escuela que a su vez emitió una suspensión para el otro niño que lo atacaba. Incluso le preguntaron al niño cómo se estaba sintiendo y si tenía pensamientos suicidas, a lo que contestó que no. "Era como si la sola sugerencia le hubiese generado repulsión".El miércoles de la semana pasada el niño le pidió a sus padres faltar a la práctica de baloncesto y esa noche se quitó la vida. Sus hermanas lo encontraron en la habitación antes de ser trasladado al hospital, donde falleció el jueves 10 de febrero.Si conoce a alguien que pueda estar en riesgo, llame en español a la línea de prevención de suicidio, 1-888-628-9454, que ofrece apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. También puede visitar la página de la National Suicide Prevention Lifeline para encontrar más ayuda