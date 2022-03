Que es una Visa humanitaria en EE. UU.

Requisitos, cómo tramitar y precio



Recibir tratamiento médico en Estados Unidos



Donar órganos a una persona que está en Estados Unidos



Reunirse con un familiar que esté en EE.UU. debido a razones humanitarias urgentes



Cuidar o proporcionar apoyo a un familiar que esté en EE.UU. con una enfermedad seria o terminal



Asistir a un funeral o coordinar los asuntos relacionados a un familiar fallecido en EE.UU.



Venir a EE.UU. para protegerse de ser perseguido o de un daño personal



Participar en procedimientos legales en EE.UU.





Para solicitarla es necesario completar y firmar el formulario I-131, Solicitud de Documento de Viaje



También debes completar y firmar el formulario I-134, Declaración Jurada de Patrocinio Económico, en el cual demostrará que "no se convertirá en una carga pública" mientras permanezca en Estados Unidos.



Pagar y adjuntar documentación adicional que apoye la petición como reportes médicos, cartas, actas de defunción, es decir con toda la documentación adicional y detallada de apoyo que sirva para demostrar que existe una emergencia.



Una vez presentada la documentación, el USCIS responde por carta al solicitante entre 90 y 120 días después del envío.



En algunos casos, se te solicitará presentarte a una entrevista.



En casos de urgencias, es posible que en cuestión de días se acceda al permiso.



Conocida también como parole o permiso humanitario para personas fuera de Estados Unidos, la visa humanitaria es la opción para quienes tengan una razón humanitaria urgente o de interés público para permanecer temporalmente en Estados Unidos.Aunque el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) de EE.UU. no da una definición regulatoria sobre el término "razones humanitarias urgentes", los funcionarios evalúan caso por caso en los que consideran factores como la sensibilidad de las circunstancias en que se encuentre el solicitante y el grado de sufrimiento que puede resultar si el permiso no es autorizado.Una visa humanitaria permite a los ciudadanos extranjeros vivir y trabajar en Estados Unidos sin ser admitidos formalmente en el país bajo la Ley de Inmigración. Es importante tomar en cuenta que este trámite no puede utilizarse para eludir solicitudes de visa denegadas o para evitar solicitar una exención. Además, el USCIS puede rechazar una solicitud de visa humanitaria si se utiliza para eludir otros requisitos de visa.El USCIS establece que cualquier persona puede solicitar la visa humanitaria de permanencia temporal, pero generalmente se otorga a personas con situaciones médicas o de emergencia o que necesitan estar en el país por razones de interés público.Según el USCIS, los ejemplos de circunstancias humanitarias urgentes podrían incluir, entre otras:Un factor importante que se considera al determinar si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ejercerá discreción para otorgar la visa humanitaria de permanencia temporal es si el beneficiario tendrá medios de sustento mientras esté en Estados Unidos, según el USCIS. Para ello se requiere presentar evidencia de un patrocinador que le brindará ayuda económica al beneficiario de un permiso.El USCIS advierte que si no proporciona evidencia de patrocinio económico para su estadía en Estados Unidos, se tomará como "un factor negativo de peso" que podría resultar en la denegación de la visa humanitaria de permanencia temporal.La tarifa varía según la edad del solicitante. Para una persona de 27 años el precio del trámite es de US$ 575, por ejemplo. Aquí puedes calcular la tarifa, basta con seleccionar el formulario correspondiente (I-131), tu edad y el tipo de trámite que deseas realizar (en este caso, sería Temporary Foreign Travel).En caso de que no puedas cubrir el costo de la visa humanitaria, puedes solicitar una exención de tarifas y demostrar que no puedes pagarla.